AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

08.09.2022 10:22
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Turgutreis Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Turgutreis Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve yetkilİlerden bilgi alan Gökcan, Muğla'da 2002 yılında 2 bin 673 olan yatak sayısını kat be kat artırarak, öğrencileri açıkta bırakmadıklarını söyledi.

Geçen yıl Muğla'da 8 bin 35 olan yurt kapasitesini yapılan yatırımlarla bu yıl yüzde 72 kapasite artış ile 13 bin 830'a çıkardıklarını belirten Gökcan, "Yaptığımız yeni yurtlar için 500 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık. Yaşanan bu artış ile Yeryüzü cenneti Muğla'mızda üniversite eğitimi görmek için yurtlarımıza başvuru yapan Türkiye'nin dört bir yanından gelen evlatlarımızın tamamını yurtlarımıza yerleştirdik." dedi.

Yurtların olmadığı ilçelerde Gençlik Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği olarak misafirhane pansiyon ve otel kiralama yöntemleri ile hiçbir genci mağdur etmediklerini anlatan Gökcan, hiçbir öğrencinin dışarıda bırakılmadığını kaydetti.

Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığının konforlu ve güvenli yurtlarına yerleştirmenin sevincini yaşadıklarına işaret eden Gökcan,"Muğla'mıza kazandırdığımız bu yatırımlar için Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından Muğla'mıza gelen öğrencilerimizin aileleri müsterih olsun. Son derece güvenlikli, konforlu, temiz ve geniş sosyal donatı üniteleri ile gençlerimiz güzel bir eğitim dönemi geçireceklerdir." diye konuştu.

Gökcan, devlet yurdu olmayan Marmaris ve Bodrum ilçelerine de yeni yurt yatırımlarının planlandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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