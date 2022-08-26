AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Seydikemer'de muhtarların taleplerini dinledi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Seydikemer ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeye ait tesisteki toplantıda konuşan Gökcan, yeni bir ilçe olmasına rağmen Seydikemer'in birçok ilçenin önüne geçtiğini söyledi.

İlçe için belediye başkanının gece gündüz çalıştığını dile getiren Gökcan, "O yüzden çok şanslısınız. Hastanesinden hükümet konağına, Millet Bahçesi'nden OSB'sine, imar planlarına kadar vatandaşımızın istediği kamu projeleri ve şahsi konularıyla ilgili her türlü konuda belediye başkanım gece gündüz çalışıyor. Bizlerde milletvekilleri olarak Ankara'da başkanımızın, sizlerin taleplerinin takipçisi oluyoruz." dedi.

AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş ise Muğla'da her iki vekilin de Seydikemer için çok çalıştığını ifade etti.

Milletvekillerinin Seydikemer'in ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmek için Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Gümüş, "Belediye Başkanımız Sayın Yakup Otgöz, seçim zamanında verdiği sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor. Seydikemer'imizde çalışmaları devam eden Seydikemer Devlet Hastanesi inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Seydikemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'e bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz ile Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven'in konuşmalarının ardından, Gökcan muhtarların taleplerini dinledi.