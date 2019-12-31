AK Parti Muğla Milletvekilleri'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
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AK Parti Muğla Milletvekilleri'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri'den yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Gökcan, mesajında, 2020 yılında da Türkiye'nin daha fazla büyümesi, kalkınması, ilerlemesi için kardeşlik duygularını geliştirip birliği ve beraberliği bozmaya çalışanlara karşı hep birlikte mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yılda hemen hemen her alanda büyük atılımlar ve reformlar gerçekleştirdiklerini anlatan Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Devasa projeleri hayata geçirdik. Yatırım ve hizmet alanında çok sayıda başarı öykülerine imza attık. Ülkemizi büyüttük, kalkındırdık, dünya arenasında sözü dinlenen saygın bir konuma getirdik. İç ve dış müdahalelere FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşın milli gelirimizi büyük oranda artırmayı başardık. 81 ilimizde vatandaşlarımızı önemli hizmetlere ve yatırımlara kavuşturduk. Yılın son haftasında yerli ve milli otomobilimizi tanıttık. Yerli otomobilden, savunma sanayine kadar teknolojik yatırımlara ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdik ve önemli kazanımlar elde ettik.

Tüm illerimizde olduğu gibi Muğlamızda da her alanda çok önemli yatırım ve projeleri hayata geçirdik."


İktidarları döneminde Muğla'mıza 20 milyar tutarında yatırım yaptıklarını belirten Gökcan, Cumhuriyetin 100. yılında 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Milletvekili Demir ise 2019'u Muğla için her açıdan kazanımlarla dolu olarak tamamladıklarını kaydetti.

AK Parti kadrolarının vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına durmaksızın çalıştığına işaret eden Demir, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Muğla'da yaşayan, Muğla'dan geçimini sağlayan tüm hemşehrilerimizin olduğu gibi öğrencilerimiz, sağlık çalışanlarımız, esnafımız, vatandaşlarımız, engellilerimiz, yatırımcılarımız, işçilerimiz, çiftçilerimiz başta olmak üzere toplumumuzun farklı kesimlerinin hayatlarını kolaylaştırmak, kamu hizmetlerinden daha etkin biçimde yararlanabilmeleri için AK Parti kadroları olarak durmaksızın çalışmaktayız. 2020 yılında da Muğlamız ve tüm ilçeleri için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Hedefimiz, tüm hemşehrilerimizin ilimizde yaşamaktan gurur duymasını sağlamak, Muğla'nın bir cazibe merkezi olmasını sağlamaktır."

AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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