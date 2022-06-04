AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar - Son Dakika
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AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar

04.06.2022 19:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin seçim güvenliği eleştirileri hakkında konuştu. CHP'nin kara propaganda yürüttüğünü ifade eden Çelik, "En büyük seçim garantisi terörle mücadeledir. Terörle mücadeleye destek vermeyenlerin çıkıp da bize seçim güvenliğiyle ilgili söyleyecek dersi yoktur. Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda açıklama yaptı. Kampta ele alınan konuları değerlendiren Çelik, muhalefetin seçim güvenliğiyle ilgili eleştirilerine de yanıt verdi.

Çelik, "Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme çerçevesinde sahadan toplanan tüm veriler, bize gelen tüm talepler, bizim önümüze konan tüm tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde neler yapacağımıza dair beyin fırtınasını gerçekleştireceğiz." dedi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"İç ve dış güvenliğin ele alındığı oturumlar yapıldı. Geçmişte Türkiye'nin masada olduğu, sahada olmadığı dönemler olurdu. Bu da bir çeşit vesayetti. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığından itibaren siyasi hareketimiz büyük bir devrim gerçekleştirdi. Sahayla masada aynı anda olabilen kapasite, meşru siyasetin talimatları çerçevesinde ortaya çıkabilmektedir.

"TÜRKİYE ARTIK HER MESELEDE HEM MASA HEM SAHADA"

Türkiye'de verilen kararların hayata geçirilmesi için iç, dış güvenlik ve dış politika senkronize şekilde çalışmaktadır. Türkiye artık her meselede hem masadadır hem de sahadadır. Biz bir diplomasi devletiyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan siyasetin, meşru hedeflerine ulaşma kararı birbirini tamamlayan şekilde yoluna devam etmektedir.

"CHP KARA PROPAGANDA YAPIYOR"

CHP'den günü belli olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili kara propaganda yürütülüyor. Vatandaşlarımızın her birinin sandıklara sahip çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. En büyük seçim garantisi terörle mücadeledir. Terörle mücadeleye destek vermeyenlerin çıkıp da bize seçim güvenliğiyle ilgili söyleyecek dersi yoktur. Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar.

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Sayın Devlet Bahçeli de söyledi biz de defalarca ifade ettik. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Asıl merak edilen onların masasında ne döndüğüdür."

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