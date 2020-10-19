AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı - Son Dakika

AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı

19.10.2020 14:11
AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla birlikte pasta kesti, günlerini kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla birlikte pasta kesti, günlerini kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt yönetim kurulu üyeleri ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek binasının girişinde Başkan Şükrü Kılıç ve çok sayıda muhtar tarafından karşılanan Bozkurt, muhtarlarla birlikte pasta kesip günlerini kutladı. Muhtarların 24 saat emrinde olduğunu ifade eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, sorunların en aza indirilmesi için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Bozkurt dernek binasında yaptığı konuşmasında "Bundan sonraki süreçte AK Parti ilçe teşkilatı olarak birlikte görev yürüteceğiz. İlçe Başkanı, yönetim kurulu, belde teşkilatı, mahalle ve köy temsilcilerimizle, il genel meclisi üyelerimizle sizlerin emrindeyiz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin muhtarlarımıza bakış açısı belli. 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte muhtarlarımıza verilen değer ortada. İnşallah bu değeri yerel anlamda bizde teşkilat olarak üzerimize ne düşüyorsa ifa etmekten kaçınmayacağız. Gece saat 3-4, sabah 7 hiç fark etmez, 24 saat sizlerin emrindeyiz. Pandemi sürecinde bazı olumsuzluklar yaşandı. Ancak biz teşkilat ve il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sorunların giderilmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Bu ziyaretlerden rahatsız olanlar var ama bu ziyaretler bize olan teveccühü gösteriyor, bize olan inancı ortaya koyuyor. Bu ziyaretlerden kimse rahatsız olmasın. Çünkü gerçekten halkımızın bize karşı bir teveccühü var. Bizde bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ise tüm muhtarlar adına Başkan Av. Saffet Bozkurt ve ekibine teşekkür etti. Kılıç konuşmasında "Bu anlamlı günde AK Parti ilçe Başkanım ve yönetim kurulu derneğimizi ve muhtarlarımızı onurlandırdı. 190 yıllık tarihi olan muhtarlığı pandemi nedeniyle burukta olsa kutluyoruz. AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Av. Saffet Bozkurt ve yönetimi ile Ereğli'nin menfaatleri doğrultusunda bir ve beraber olarak çalışacağız. Bizlerinde yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz. Bizim her siyasi görüşten muhtar arkadaşımız var. İlçe menfaatleri için kim taş üstüne bir taş koyuyorsa biz onu başımıza tac ederiz" dedi.

Başkan Bozkurt ve ekibi yapılan konuşmalar ve pasta kesiminin ardından muhtarla sohbet etti. - ZONGULDAK

AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı
AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı
AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı
AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı
AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı
AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı
AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı

Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Muhtarlar gününü pastayla kutladı - Son Dakika


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