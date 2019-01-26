Ak Parti, Muradiye'de Adayını Tanıttı

AK Parti, Muradiye ilçesinde belediye başkan adayı tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti, Muradiye ilçesinde belediye başkan adayı tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.



AK Parti Muradiye İlçe Binası önünde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yerel seçimler için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.





Yeni yasayla kaynakların artık Büyükşehir Belediyesi'nde olacağını belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:



"İstihdam da, yatırım da, kaynak da onun elinde, hizmet de onun elinde. Çok büyük bir bütçe var. Bu bütçeyi sağlam ellere teslim etmek zorundayız. Daha önceki bütçeler tam 9 yıldır gayri resmi yerlere havale edildi. Bizle, sizler vergi verdik ama bu paralar asla hizmete dönüşmedi. Bu paralar başkalarının kucağına gitti, bu paralar Kandil'e gitti arkadaşlar. Bu paralar farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldı. İşte bu parayı bizim sahip çıkmamız lazım."



AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise şimdiye kadar kimsenin mitingini sabote etmediklerini ifade etti.



Arvas, şunları kaydetti:



"İşte aramızdaki fark budur. Biz hizmet diyoruz, onlar hakaret diyorlar. Biz selam veriyoruz, onlar küfürler savuruyorlar. Biz elimizi uzatıyoruz, onlar yumruklarını kaldırıyorlar. Biz diyoruz camlarımız kırılmasın, onlar camları kırıyorlar. Biz diyoruz gençlerimiz ölmesin, onlar gençleri öldürtüyorlar. Şehirlerimiz yanmasın diyoruz, onlar şehirleri yakıyorlar. İnsanlarımızın değerlerine saygı duyuyoruz, 18 yaşındaki bir genç değerlerimize küfür ediyor. İşte aramızda bu fark vardır."



Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva da Büyükşehir Belediyesini kazanmak için ilçeleri de kazanmaları gerektiğini ifade etti.



AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, bir konuşma yaparak Muradiye AK Parti Belediye Başkan adayı Kemal Polat'ı tanıttı.



Ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

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