AK Parti Muradiye İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Muradiye İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Muradiye İlçe Kongresi yapıldı

6 saat önce

AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığına Nesim Yavrutürk seçildi.

AK Parti Muradiye İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığına Nesim Yavrutürk seçildi.

Muradiye İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı 7. olağan kongresi, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak, Çaldıran ve Gürpınar Belediye Başkanları partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan İl Başkanı Türkmenoğlu, herkesin üstlenilen sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti'nin bölge, ülke ve İslam dünyası için önemli olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Kongreler, yenilenme, birlik ve beraberliğin artırılması amacıyla yapılıyor. Genel Başkanımız dünya mazlumlarının umudu olmuş, 57 İslam ülkesinde gönüllere girmiştir. Böyle bir liderin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Teşkilat olarak üzerimize çok ağır yük aldık. Hayallerimiz, beklentilerimiz ve hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmamız için çok daha fazla çalışacağız, halkımızın içerisinde ve yanında olacağız." dedi.

Kongrede, milletvekilleri Gülaçar, Arvas ile ilçe başkan adayı Yavrutürk'de birer konuşma yaptı.

Tek liste halinde yapılan seçimde tüm delegelerin oyunu alan Yavrutürk, ilçe başkanlığına seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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