AK Parti Muradiye İlçesinde Aday Tanıtım Programı Düzenledi

AK Parti Muradiye ilçesinde aday tanıtım programı düzenlediVAN – AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Muradiye Belediye Başkan adayı Kemal Polat için tanıtım programı düzenledi.AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen aday tanıtım programda konuşan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu , "Artık yerel seçimler yasası çıktı. Biliyorsunuz bizim hükümetimiz çıkarttı bunu. Kaynak, para her şey büyükşehrin elinde. Şehri büyükşehir ilan edecek. İstihdam da onun elinde, yatırım da onun elinde. Kaynakta onun elinde hizmette onun elinde. Büyükşehir belediye başkanlığımızın bütçesi nereden bakarsanız bir katrilyondur. Çok büyük bir bütçe var, bu bütçeyi sağlam ellere teslim etmek zorundayız. Daha önceki bütçeler tam 9 yıldır bu belediye bütçesi gayri resmi yerlere havale edildi. Bizler, sizler vergi verdik ama bu paralar asla hizmete dönüşmedi. Bu paralar başkalarının kucağına gitti. Bu paralar Kandil 'e gitti arkadaşlar. Bu paralar farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldı. İşte bu parayı bizim sahip çıkmamız lazım. Bu paraların bu şekilde gitmesine devlette müsaade etmedi ki kayyumlar atandı. Bu paraların sahibi sizsiniz. Bu para fakirin, fukaranın, yetimin gurabanın parasını heba edenlerin burunlarından gelecek arkadaşlar ve biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Onun için Büyükşehir Belediyesi bizim için önemlidir. Onun için Muradiye'nin ana arterlerine köy yollarına içme sularına bütün yatırım hizmetlerini getirecek olan Büyükşehir belediyesidir. Büyükşehir belediyesini alacağız arkadaşlar. Tabi ki büyükşehir belediyesini alabilmek için ilçeleri de kazanacağız, İlçeler kazanılmadığı zaman büyükşehir de kazanılmıyor. Bu nedenle başlattığımız aday tanıtım programımızda bugün Muradiye'deyiz. Muradiye Belediye Başkan adayımız Kemal Polat'a desteklerinizi bekliyoruz" dedi.Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Van Abdulahat Arvas ise "Biz Muradiye'nin sahipleriyiz, bu memleketin sahipleriyiz" diye konuştu. Daha sonraki sözlerine Kürtçe olarak devam eden Arvas, "Biz şimdiye kadar kimsenin mitingini sabote etmedik, hiçbir partini mitinginde hiç kimseye hakaret etmedik. İşte aramızdaki fark budur. Biz hizmet diyoruz onlar hakaret diyorlar, biz selam veriyoruz onlar küfürler savuruyorlar, biz elimizi uzatıyoruz onlar yumruklarını kaldırıyorlar. Biz diyoruz camlarımız kırılmasın onlar camları kırıyorlar. Biz diyoruz gençlerimiz ölmesin onlar gençleri öldürtüyorlar. Şehirlerimiz yanmasın diyoruz onlar şehirleri yakıyorlar. İnsanlarımızın değerlerine saygı duyuyoruz. 18 yaşındaki bir genç değerlerimize küfür ediyor işte aramızda bu fark vardır" şeklinde konuştu."Allah'tan kokmayandan korkun" HDP Eş Başkanı Temelli, Kürtlere puşt diyorsa o Kürtlerin temsilcisi olamaz" diyen Arvas, " İstanbul 'da 12 tane HDP Milletvekili var. Sadece Pervin Buldan Kürt'tür. İstanbul'da 6 milyon Kürt oyları var sadece bir milletvekili var oda Yüksekovalı Pervin Buldan'dır. 67 milletvekili olan HDP'nin 40 tanesi Türk'tür 20 den fazlası alevidir, diğer Kürt olan milletvekillerininse hiçbir etkileri yoktur. Biz hakikati söyleyerek vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. İki yıldır kayyum belediyeler vatandaşa hizmet ediyorlar, milletimizin korkusu yoktur artık. Çünkü bir söz vardır 'Ondan Korkun ki, o Allah'tan korkmuyorsa.' Küfür kıyamete kadar devam eder ancak zulüm kıyamete kadar devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelecektir. İki yıl önce esnaf korkuyordu, şimdi herkesin yüzü gülüyor. Artık ilimizde ve ilçelerimizde huzur var. İki yıl önce esnafları gezerken acaba nereden birileri bize kurşun sıkacak korkusu vardı. İki yıl önce korkudan kimse belediyelerden çöpüm neden alınmıyor, suyum neden akmıyor, yolum neden yapılmıyor diye hizmet isteyemiyordu. Şimdi hizmet var he vatandaş Belediye'ye gidip hizmet isteyebiliyor her şey vatandaş için memleket için vardır ve var olacak" ifadelerini kullandı.Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva da kısa bir konuşma yaparak, "İlçeleri kazanalım ki büyükşehri de alabilelim. Onun için adaylara sahip çıkalım ve destek olalım" diye konuştu.Son olarak kürsüye çıkan AK Parti Muradiye Belediye Başkan adayı Kemal Polat ise katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.Daha sonra esnaf ziyareti yapıldı. Bu arada Kayhan Türkmenoğlu, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Nafiz Ağaoğlu 'nu ziyaret edip çay içerek Ağaoğlu ile sohbet etti.