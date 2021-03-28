AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olan Muratpaşa'nın güzel hizmetlerle değil, yolsuzluklarla anılan bir ilçe haline geldiğini savundu.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamada, Muratpaşa ilçesinin hak ettiği hizmete kavuşamadığını öne sürdü.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı eleştiren Ülker, şunları kaydetti:

"Bugün üzülerek izliyorum ki Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olan Muratpaşa'mız bırakın hizmetlerle geçen yılları, yolsuzluklarla adı anılan bir ilçe haline gelmiştir. Ümit Uysal'a bir çift soru soracağım. Muratpaşa Belediyesi'ndeki liyakatsiz işe alımları aylar öncesinde dile getirdiğimde, eski ve yeni ilçe binamızı denetleyen zabıtalar başta olmak üzere Muratpaşa Belediyesi'ndeki çalışan personeliniz, 2 yılı aşkın süredir işe gelmediği halde maaşını tıkır tıkır alan CHP Gençlik Kolları Başkanını, özür dilerim Muratpaşa Belediyesi personelini gördükten sonra da işlerini aynı şevk ve istekle yerine getirebilecekler mi?"

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in de görevi ve yetkisi olmadığı halde imar komisyonu toplantılarına katıldığını iddia eden Ülker, belediyedeki usulsüzlük iddialarının takipçisi olacaklarını bildirdi.