AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den, Muratpaşa Belediyesi'ne tepki - Son Dakika
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AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den, Muratpaşa Belediyesi'ne tepki

03.08.2022 18:25
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den, Muratpaşa Belediyesi'ne tepki

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Muratpaşa Belediyesi Meclis Toplantısında alınan bazı kararlara tepki gösterdi.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Muratpaşa Belediyesi Meclis Toplantısında alınan bazı kararlara tepki gösterdi.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamada, Muratpaşa Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleşen ağustos ayı olağan meclis toplantısında alınan bazı kararları eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe belediyesinde alınan kararları takip etmediğini savunan Ülker, şunları kaydetti:

"Mecliste üçüncü maddeyle alınan kararla Muratpaşa Belediyesi ağustos ayında tatile çıkıyor. İtalya, Macaristan, Prag ve Rusya tatilleri meclisten, AK Parti grubunun reddetmesine rağmen oy çokluğuyla geçti. Başta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal olmak üzere bütün CHP'lilere iyi tatiller diliyorum. Ekrem İmamoğlu ile başlayan ve bütün CHP belediyelerinde devam eden tatil furyasından biz de nasibimizi aldık. Muratpaşa Belediyesi'nin paraları nerelere harcanıyor sizlerin takdirine bırakıyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den, Muratpaşa Belediyesi'ne tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den, Muratpaşa Belediyesi'ne tepki - Son Dakika
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