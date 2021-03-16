AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den AA'ya ziyaret

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti. Ülker'e ziyarette İlçe Kadın Kolları Başkanı Nihal Ünal ve yönetim kurulu üyeleri Nedim Tekerli, Hasan Demirkıran ve Bünyamin Taşkın eşlik etti. Ülke gündemini değerlendiren Ülker, AA'yı başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım da Ülker ve beraberindekilere teşekkür etti.

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