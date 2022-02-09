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AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den Kırcami açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den Kırcami açıklaması Açıklaması

09.02.2022 16:36
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den Kırcami açıklaması Açıklaması

Antalya AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Kırcami bölgesinde uygulanacak imar planının onayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Kırcami bölgesinde uygulanacak imar planının onayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kırcami bölgesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ülker, vatandaşların mutluluğunu paylaştıklarını dile getirdi.

Ülker, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı duyuruyla önemli bir adım atıldığını belirterek, "Kırcami bölgesi 40 yıldır bu sorunla mücadele ediyordu. Bu güne kadar olan süreçte hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Kırcami halkının dertlerini paylaştı. Bakanlığımızın imar planının onaylanmasıyla da hükümetimiz bu konuda üzerine düşen tüm görevi yerine getirdi. Bundan sonra 5 ve 25 binlik planların Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi tarafından yeniden hukuki süreç gerektirmeyecek şekilde tamamlanması gerekiyor. Bu süreçte halkımıza ve belediyelerimize elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kırcami siyaset malzemesi olmasın"

Bundan sonraki sürecin ilgili belediyelerce koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Ülker, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz bu süreçte belediyelerimizin doğru ve vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde süreci tamamlamasını bekliyoruz. Tek istediğimiz Kırcami'nin siyaset malzemesi olmamasıdır. Halkımız mağdur olsun istemiyoruz. Planlamaların dikkatle ve özenle kısa süreye sığdırılmadan yapılmasını bekliyoruz. Bu süreç 15 güne sıkıştırılmasın. Kırcami halkı 40 yıldır bekliyor, yeniden mağdur olmamak için bir süre daha bekleyebilir. Çalışmalar sağlam olsun, kalıcı bir çözüm getirilsin."

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer yaptığı açıklamada, imar planlamasının onayının ardından daha kritik bir sürecin başladığını belirtti.

Çalışmaların yeniden sorun oluşturmayacak titizlikle sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Hançer, meslek odası olarak süreci yakından takip edeceklerini kaydetti.

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Muratpaşa, Hisarcık, Antalya, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den Kırcami açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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