Aşure etkinliği ile vatandaşlarla güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Ülker, "Mübarek muharrem ayında birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Başkanı Ülker, yaptığı konuşmada, aşurenin bolluk, bereket ve paylaşmayı ifade ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'ndan 10 bin kişiye aşure ikramı - Son Dakika

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