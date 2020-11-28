AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Sera otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, partililer ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Ülker, yeni ilçe yönetimi üyelerini basın mensuplarına tanıttı.

Öncelikli hedefleri arasında esnaf ve haneleri tek tek ziyaret etmek olduğunu aktaran Ülker, "Muratpaşa'nın 55 mahallesinde bulunan mahalle teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle herkesin kolayca ulaşabileceği bir teşkilatımız olduğunu Muratpaşalılara hissettirmemiz gerekiyor."dedi.

Ülker, taraflı tarafsız herkesin sorunlarına çözüm arayacaklarını, yerel siyasette olaylara ideolojik değil, hizmet odaklı bakılması gerektiğini vurguladı.

Toplantının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ülker, AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı adına katılımcılara fidan hediye etti.