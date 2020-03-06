AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'dan CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'dan CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'dan CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'dan CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Yaktı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini ifade eden Yaktı, "Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bu vesileyle bir kez daha, Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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