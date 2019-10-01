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AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı vatandaşlarla buluştu

58 dakika önce

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı vatandaşlarla buluştu, System.String[]

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Yaktı, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve partililerle birlikte İlçe Başkanlığında, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtar, parti yöneticileri ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi.


Yaktı, yaptığı konuşmada, AK Partililer olarak her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldiklerini ifade eden Yaktı, şöyle konuştu:

"Mahalle ve köylerimize hizmet götürmeyi kendimize borç biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir değişim yarattı. 17 yıldır çok güzel hizmetlerde bulundu. Eğitim, ulaştırma ve ekonomide çok büyük adımlar atıldı. Sağlık alanında çok güzel hizmetler yapıldı."

Daha sonra Yaktı ve beraberindekiler Kaymakam Mehmet İlidi'yi makamında ziyaret etti.

AK Parti, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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