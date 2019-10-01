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AK Parti Muş İl Başkanı Yatkı Bulanık'ta

5 dakika önce

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettulah Yatkı, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Muş İl Başkanı Yatkı Bulanık'ta, System.String[]

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettulah Yatkı, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettulah Yatkı ve beraberindekiler, AK Parti binasına geçerek sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve parti yöneticilerinin sıkıntılarını dinledi. Burada konuşan AK Parti Bulanık İlçe Ali Bulut, göreve geldikleri zaman bütün kapıları vatandaşa açık tuttuklarını belirterek, "Biz her zaman Bulanık halkının emrindeyiz. Bugün olduğu gibi yarın da halkın hizmetinde olacağız" dedi.


Yatkı ise, AK Parti olarak her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi. Yatkı, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geldik. Bulanık'a hizmetin en iyisinin gelmesi için çalışıyoruz. Geçmiş dönemlere göre Bulanık'taki devasal bir değişimi gördünüz. Boş durmayacağız, mahallelerimize ve köylerimize hizmeti götürmeyi kendimize borç biliyoruz. Bir seçim dönemi atlattık ve başarılı olamadık, tek sebebi birbirimize düştük. Birbirimizi karalamaya başladık. Bir dönem AK Parti belediyeciliği ile tanışsaydı, hizmetlerin daha fazlasını görecekti Bulanık. Kayyum döneminde AK Parti çok güzel hizmetlerde bulundu. 6 ve 7 Ekim'de kongre çalışmalarımız olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Türkiye'de bir değişim oluşturdu. 17 yıldır çok güzel hizmetlerde bulundu. Eğitim, ulaştırma ve ekonomide çok büyük adımlar atıldı. Sağlık alanında çok güzel hizmetler meydana geldi" diye konuştu.


AK Parti heyeti, daha sonra İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi'yi de makamında ziyaret etti. - MUŞ

AK Parti, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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