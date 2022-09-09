AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Bulanık ve Malazgirt'i ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Bulanık ve Malazgirt'i ziyaret etti

09.09.2022 17:10
AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Bulanık ve Malazgirt'i ziyaret etti

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Malazgirt AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Şimşek, Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, ilçe teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutladıkları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin yoğun geçtiğini aktaran Şimşek, "Katılım sağlayan herkese ve özellikle Malazgirt halkına teşekkür ediyorum. Malazgirt Zaferi, Malazgirt'indir bunu herkes bir daha gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi ilçemize çok önem veriyor. Seçimden önce elimizde bir kitapçık ile halkımızın karşına çıktık. Belediye Başkanımız Cengiz Altın ile birlikte bu kitapçıktaki projelerden çoğunu hayata geçirdik. Sadece minibüs terminalimiz kaldı. Onu da çok kısa zamanda tamamlayacağız." dedi.

Daha sonra belediyeye geçerek çalışmalar hakkında Altın'dan bilgi alan Şimşek ve beraberindekiler, ilçeye atanan Kaymakam Göksu Bayram'ı ziyaret etti, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bulanık

Şimşek ve beraberindekiler, Bulanık ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve partililer tarafından karşılandı.

Burada vatandaşların ve muhtarların sorunlarını dinleyen Şimşek, öğretmenevinde sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile biraya geldi.

AK Parti olarak her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geldik.' Bulanık'a hizmetin en iyisinin gelmesi için çalışıyoruz. Bulanık'ta belediyemiz ve kaymakamlığımız, ilçemiz için seferber olmuş durumda. Düzenli olarak muhtarlarımızla buluşmaya gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımızla birlikte sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarımızla sürekli görüşmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın ayağına kadar gidip kendileri ile görüşme imkanı buluyoruz."

Şimşek, ardından göreve başlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Bulanık ve Malazgirt'i ziyaret etti - Son Dakika

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