Son Dakika Haberleri: AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Varto'da

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Varto'da

1 saat önce

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindekiler, Varto ilçesinde bir dizi ziyarette bulundular.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Varto'da, System.String[]
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindekiler, Varto ilçesinde bir dizi ziyarette bulundular.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililerle Varto İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Varto Belediye Başkan Adayı Muhammed Lütfi Turgut ve partililerle bir araya gelen Şimşek, daha sonra Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Kaçmaz, ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, ilçenin önemli sorunlarını ilettiklerini dile getirdi.

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz'la birlikte bir araya geldikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden heyet, esnafla da bir araya geldi.

Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra Varto ilçesinden ayrıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Milletvekili, Muş, AK Parti, Varto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Varto'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]