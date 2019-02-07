Son Dakika Haberleri: AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Soner Solak Atandı

AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Soner Solak Atandı

48 dakika önce

AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Soner Solak getirildi.

AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Soner Solak Atandı, System.String[]
AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Soner Solak getirildi.

Celal Kasap'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan AK Parti Mut İlçe Başkanlığına atanan

Soner Solak, ilçeye hizmet için bu göreve getirildiğini söyledi. Solak, "Bu göreve layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Partimizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. En kısa zamanda yönetim listesini hazırlayıp il başkanlığına onaylatarak göreve başlayacağım. Ülkem ve ilçem için en iyi şekilde görev yapacağım. Durmak yok yola devam" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Mut, Politika
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