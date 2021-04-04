AK Parti MYK 'bildiri' gündemiyle toplanacak - Son Dakika

AK Parti MYK 'bildiri' gündemiyle toplanacak
04.04.2021 16:18
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), emekli amirallerin bildirisi üzerine yarın toplanacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), emekli amirallerin bildirisi üzerine yarın toplanacak.
AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin bildirisi üzerine yarın gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon programında, "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.
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