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AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
6 saat önce
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
(İHA)
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