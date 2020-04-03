- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

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- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
6 saat önce
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
İSTANBUL - AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu(MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:48 Kaynak: İHA
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