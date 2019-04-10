AK Parti Myk Toplandı
1 saat önce
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:02 Kaynak: İHA
Yönetim Kurulu (MYK
), AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı.
31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri'nin ardından AK Parti MYK ilk defa toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
başkanlığında toplanan MYK'nın en önemli gündem maddesi seçim sonuçları olacak. Erdoğan, kurmayları ile seçim sonuçlarını masaya yatıracak. - ANKARA
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