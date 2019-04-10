Son Dakika Haberleri: AK Parti Myk Toplandı

AK Parti Myk Toplandı

1 saat önce

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri'nin ardından AK Parti MYK ilk defa toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nın en önemli gündem maddesi seçim sonuçları olacak. Erdoğan, kurmayları ile seçim sonuçlarını masaya yatıracak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:02 Kaynak: İHA
Merkez, Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika
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