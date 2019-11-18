Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK toplandı
Son Dakika Politika AK Parti MYK toplandı - Son Dakika

AK Parti MYK toplandı

6 saat önce

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı, System.String[]

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]