Üye Girişi
Ömer Çelik: "Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır" - Son Dakika

Ömer Çelik: "Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır"

07.06.2021 14:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır. Bakanımızın açıkladığı eylem planı tavizsiz bir biçimde uygulanacaktır. Bu vesileyle biyolojik arıtma tesislerini yapmanın ne kadar önemli olduğu, biyolojik arıtma tesisi yapmamakla övünmenin, bunlarla ilgili temel atmama töreni düzenlemenin de ne kadar yanlış bir iş olduğu bir kere daha ortaya çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ( MYK) toplantısı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili çalışmaların yakın takipçisi olunduğunu belirten Çelik, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız bir çalıştay düzenledi, partimizde de Çevre ve Şehircilikten sorumlu Genel Başkan Yardımcımız konuyu takip ediyor. Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz, son derece tedirgin edici bir tablo. Tabii burada ortaya çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek ve gerekleri güçlü bir şekilde yerine getirilecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada konuyu bizzat takip ettiğini ve talimatlarını hatırlatan Çelik, "Tabiat rakibimiz değil tabiat kadar arkadaşımızdır, evimizdir, çevre kaderimizdir. Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Bu deniz salyası sorununun kendi kaderimiz olan tabiatı bütün bu tehlikelerden korumak ve kurtarmak için çok ciddi bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bakanımızın açıkladığı eylem planı tavizsiz bir biçimde uygulanacaktır. Bu vesileyle biyolojik arıtma tesislerini yapmanın ne kadar önemli olduğu, biyolojik arıtma tesisi yapmamakla övünmenin, bunlarla ilgili temel atmama töreni düzenlemenin de ne kadar yanlış bir iş olduğu bir kere daha ortaya çıktı" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 300 kişilik bir ekibin 91 noktada Marmara Denizi'nin denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"Acil eylem planı hemen devreye girmiştir. Bu 3 yıllık plan çerçevesinde tamamlanacak bir eylem planıdır ama tabii ki bütün dış şartlar ne olursa olsun, iklim değişikliğinden başka unsurlara kadar insan eliyle kirlenmeye karşı en güçlü mücadeleyi vermemiz gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum. Arkadaşlarımız Meclis'te de bu konunun takibini yapacaklar. Grup Başkanvekillerimizden bilgi aldık. Önergeler verilecek ve bu çerçevede bütün partilerin katılımıyla bunun takibi gerçekleştirilecek. Partimiz gerek Meclis'te gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olmaya devam edecek. Bu gündemimizde kalmaya devam edecek. Çevre Şehircilik Başkanlığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yakın ilişki içerisinde atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde izleniyor. İnşallah bu eylem planının hayata geçmesi demek ortaya çıkan bu kötü manzaranın yok edilmesi için adımların atılmaya başlandığının göstergesi."

Çevre konusunun 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yoğun bir şekilde ele alındığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sadece o günkü ortaya koyduğu çerçeve bundan sonrası kabinemiz için ve partimiz için bir talimattır, bir çerçevedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün, Zonguldak'la birlikte İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin ve Adıyaman'da 10 ayrı millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, "Vatandaşlarımıza nefes aldıracak, şehirlerimizi daha yeşil, daha yaşanabilir hale getirecek bu millet bahçeleri projelerini çok yakın bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

Çevreye duyarlılığın en önemli siyaset temellerinden biri olduğunu söyleyen Çelik, Aynı gün Van, Niğde ve Batman'daki atık su arıtma ile Artvin Hopa'daki içme suyu arıtma tesislerinin açılışlarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Atık arıtma tesislerinin ve temiz suyu korumakla ilgili faaliyetlerin partimiz açısından, siyasetimiz açısından öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtmek isterim. Çevre siyaseti, çevreye duyarlılıkla ilgili siyaset en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya, Kocaeli'nin Körfez, İstanbul'un Tuzla, Ankara'nın Kızılcahamam ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinde atık getirme merkezlerinin de hayata geçtiğini dile getiren Çelik, şimdiye kadar 61 millet bahçesinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Çelik," Böylece büyük bir nefes alma alanı, şehirlerimiz için çevre duyarlılığını gösteren yaşanabilir şehirlerin kat sayısını artıran önemli bir altyapı ortaya çıkmış oldu. Şimdi 46 ilimizde 10 milyon metrekarelik bir alana sahip 80 millet bahçesi de şu anda yapım aşamasındadır" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bunların yapılabilmesi için birtakım yan faktörlerin birtakım temel faktörlerle birlikte devreye girmesi gerektiğini kaydeden Çelik,"

"Bu alanda yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi doğalgazın yaygınlaştırılmasıdır. Doğalgazın yaygınlaştırılmasının çevrenin korunmasına büyük bir etkisi vardır. Tabii geniş kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülüyor, emisyonla ilgili yapılan müdahaleler de nihayetinde bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunlar gerek Çevre Şehircilik Başkanlığımızın partimize yaptığı sunumlar gerekse MYK'da MKYK'da MYK'ya ve MKYK'ya üye arkadaşlarımızın kendi bölgeleriyle ilgili getirdikleri duyarlılıklar bakımından güçlü bir şekilde takip ediliyor. Çevre siyasetinin en önemli siyasi kalemlerimizden, en baştaki siyasi kalemlerimizden biri olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

"Türkiye'nin başarılarıyla, milletimizin kazandığı değerlerle sevinmek siyasi idrak meselesidir"

Doğalgazın kullanıma sunulabilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Çelik," Bütün bu tesisler, bütün bu teknolojinin gerçekleşmesiyle kullanıma başlayacak. Enteresan bir şey Türkiye bu tarihi keşfi gerçekleşirken bile siyasi sıfatı taşıyanların rahatsızlığı. Türkiye içinde siyaset yapıyor, Türkiye'nin zenginleşmesi ile ilgili bir eleştiri ortaya koyuyor. Bunun artık bir nasip meselesi olduğu görünüyor. Türkiye'nin başarılarıyla, milletimizin kazandığı değerlerle sevinmek siyasi idrak meselesidir" dedi.

Mülteci konusunun insanlığın gündeminde yerini koruduğunu söyleyen Çelik, Yunanistan'daki ses bombalarının devreye alınmasına ilişkin, "İnsanların bunların kullanılması ve teması halinde güçlü şekilde zarar görecekleri raporlarla açıklanıyor. Sınırlarınıza ölümden kaçan insanlar yaklaşmasın diye bunu kullanacaksınız, sonra Avrupa değerlerinden söz edeceksiniz. Danimarka'da sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke dışına göndereceklerine dair bir yasa çıkarılıyor. Avrupa değerlerine uygunluktan bahsedilirken böyle bir yöntem kullanılması utanç vericidir. Ölümden kaçan o insanları ölüme götürmeye çalışan maskeli üniformalarını gizlemiş kişilerden hiç haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Bu konuda somut sonuçlar doğuran eylemler bekliyoruz" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma başlattığı Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çelik şunları söyledi:

"Milletvekili sıfatı taşıyan birinin 'devlet katildir,devlet seri katildir' demesi Bu üslubu biz silahlı terör örgütlerinden biliyoruz. Böyle düşünüyorsa TBMM 'de ne işi var. Böyle bir ikiyüzlülük ve terör örgütü ağzıyla konuşmak kabul edilebilir değildir. Muhalefeti eleştirisiniz, siyasi uygulamaları da eleştirirsiniz bir devlete katil demek, millet tarafından verilen devletin meşruiyetine saldırı demektir. Bu herhangi bir eleştiri değildir. Muhalefetten bazılarının arkadaşımızdır dostumuzdur diyerek sahiplenme açıklaması bu kendi -partilerinin meşruiyetini tartışmaya açar. Yargı kendi kararını verdikten sonra bizim parti olarak gurubumuza düşen vazife olursa yerine getiririz".

Hayvan hakları yasasıyla ilgili MYK'nın çalışmalarını tamamladığını konunun son kez ele alındığını söyleyen Çelik, "Bu MYK'da son kez görüşüyoruz hayvan hakları yasasını. Geçen sefer sunum yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanımız, bunu tekrar çalışılıp getirilmesini söylemişti. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı, son noktayı koyacağız meclis kapanmadan bu yasa hayata geçecek. Kesin talimatı budur Cumhurbaşkanımızın. Hayvanlar dünya hayatındaki yolculuğumuzda kader arkadaşımızdır. Canlılara yapılan bu işkenceleri sona erdirmek azaltmak açısından bu yasanın işlevi olacağını düşünüyoruz. Bugün MYK'da son kez tartışıldıktan sonra bu yasa için gereken adımlar atılacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinden somut hangi sonuçlar beklendiğine ilişkin ise "İki liderin yüz yüze görüşmeleri olacak. Daha önce tanıyorlar, birbirlerinin siyasi yaklaşımını biliyorlar. Irak dosyası Obama tarafından Biden'e verilmişti. Cumhurbaşkanlığımızın rahatsızlığı sırasında Biden evinde ziyaret etmişti. Büyük bir ajandaya sahibiz. Müttefiklikten başlayarak pek çok konuda mücadele verdik. Büyük ajandanın içinde maalesef olumsuz sayfalar var. Sözde Ermeni soykırımının tanınması,Rum kesimine destek, PYD YPG terör örgütüne güya DEAŞ'la ilgili mücadele yürüttüğüne yönelik verilen destek FETÖ...Türkiye'nin beklentilerine uygun iş birliğine, ikili ticaret hacminin artırılmasın yönelik performansa odaklanmamız gerekiyor. Bu konular yüzünden büyük iş birliği alanları engellenmektedir. Kendi hükümetlerimizi ABD ile ilişkiler bakımından son derece önemli bir birikimi var. Türkiye'nin yaklaşımı olumsuz sayfaları kaldırmak, olumlu alanlara daha çok odaklanmak şeklindedir. Hazırlıklarımız bu yöndedir" dedi.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/ İHA)

Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır
Ömer Çelik: Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır

AK Parti Genel Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes 21:09 Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti 20:38 Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı 18:13 Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 21:35:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömer Çelik: "Müsilaj Eylem Planı 3 yılda tamamlanacak, tavizsiz uygulanacak bir eylem planıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement