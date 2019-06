AK Parti MYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Milli irade berrak şekilde tecelli etmiştir. Milli iradenin berrak şekilde tecelli etmesi bütün siyasilerin saygı duyması gereken bir husustur. Sonucu tabii ki bu çerçevede saygıyla karşılıyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

Epeydir gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını, böylece ülkenin seçim sürecini geride bıraktığını belirten Çelik, gerçekleşen yüksek katılımın demokrasinin gücünü göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, sonucun İstanbul halkına hayırlı olmasını diledi.

Sonuç itibarıyla İstanbul halkının bir karar verdiğini ifade eden Çelik, "Karar başımızın üzerindedir. Her zaman söylediğimiz gibi vatandaşımızın iradesinden, milletimizin iradesinden daha büyük bir otorite yoktur bizim için siyaset yaparken." diye konuştu.

Çelik, milli iradenin sandıkta tecelli ettiğini ve demokrasinin kazandığını vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük gücü milli iradenin yönlendiriciliğiyle yönetilmesidir. Hiçbir vatandaşın oyu heba olmamıştır. Başından beri sürece gösterdiğimiz saygıyı sonuca da göstereceğimizi söyledik ve aynen o şekilde oldu. Gerek Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, gerek Büyükşehir adayımızın açıklamaları bu çerçevede demokrasimizin gücüne vurgu yapan, vatandaşımızın iradesini saygıyla karşılayan çerçevede olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hiçbir oyun heba olmamasını ve sonucun net şekilde ortaya çıkmasını arzuladıklarını dile getiren Çelik, "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Milli irade berrak şekilde tecelli etmiştir. Milli iradenin berrak şekilde tecelli etmesi bütün siyasilerin saygı duyması gereken bir husustur. Sonucu tabii ki bu çerçevede saygıyla karşılıyoruz. Milletin ortaya koyduğu iradeye saygı duymak demokrat olmanın birinci gereğidir. Milletimizin verdiği mesaj partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak, seçim sonuçları bu MYK'dan başlayarak kapsamlı şekilde önümüzdeki günlerde de devam edecek şekilde değerlendirilecektir." dedi.

"Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarıya imza attık"

Ömer Çelik, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir başarıya imza attıklarını, bu seçim kadar yenilenen seçime ilişkin sonuçları da değerlendireceklerini söyledi. İstanbul ilçelerinde ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de büyük bir başarı yakaladıklarını aktaran Çelik, ilçelerde ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki başarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yansımamasının sonuçlarını da kapsamlı şekilde ele alacaklarını bildirdi.

Anadolu'nun her yerinden vatandaşların İstanbul'a oy kullanmaya gittiğini anımsatan Çelik, bunun bütün bir ülkenin demokratik bir katılım söz konusu olduğunda nasıl seferber olabildiğini, centilmence siyasi rekabet içerisinde sonucu nasıl göğüsleyebildiğini net bir şekilde gösterdiğini kaydetti. Çelik, seçimlerde sandığa giden vatandaşlara demokrasiye verdikleri güç için teşekkür etti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın büyük bir gayret sarfettiğini, kampanya süresince sevecen, sempatik, birleştirici profilinin ve İstanbul sevdasının bir kez daha görüldüğünü anlatan Çelik, Cumhur İttifakı ruhunu, birlik ve beraberliği samimi şekilde destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimden önce gerginlikler yaşanacağı yönünde haberler yapıldığını, bu tür sıkıntıların gerçekleşmediğini, bunda vatandaşların demokratik olgunluğu kadar güvenlik güçlerinin fedakar çalışmalarının da rol oynadığını söyledi ve güvenlik güçlerine de teşekkürlerini iletti. Çelik, fedakarca çalışan teşkilat mensuplarına da sevgi ve selamlarını gönderdi.

Yüksek Seçim Kuruluna da değinen Çelik, "Bu süreçte çok yıpratılmaya çalışılan ama son derece önemli bir kurum olan YSK, hukuk çerçevesinde verdiği kararlarla seçim sürecini başarıyla yürütmüştür. Bu kurumumuz birikimi, geleneği, yıpratılmaya çalışılan, CHP sözcüleri tarafından tehdit edilen ama buna rağmen görevini hakkıyla, hiçbir tarafgirlik gözetmeden yapan bir kurum olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. YSK'nin temsilcilerine ve bütün çalışanlarına buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Çelik, AK Parti'nin yol haritasının belli olduğunu, yaz dönemi çalışmalarını daha önce planlandığı gibi sürdüreceklerini dile getirerek, İstanbul'da ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üyelerin parti tarafından dile getirilen, vatandaşların talebi olan projelerin hayata geçirilmesi için yüksek bir gayretle çalışacaklarını söyledi.

"Kimsenin kuşkusu olmasın"

Ömer Çelik, "İstanbul'da yapılan her iyi işin arkasında büyük bir İstanbul sevdalısı olan Cumhurbaşkanımızın büyük bir desteği ve himayesi olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Partimizin duruşu açık ve nettir. Demokrasiye olan inancı demokrasi tarihi açısından ve bizim açımızdan vatandaşlarımızın bu durumu büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de büyük bir demokrasi geleneği olduğuna işaret eden Çelik, ilk yerel seçimlerin Tanzimat'ın ilanından bir yıl sonra 1840 yılında yapıldığını, doğrudan ilk demokrasi örneği olmasının bu seçimlerin bir özelliği olduğunu hatırlattı.

O tarihten bugüne kadar büyük bir kapasite ve olgunlukla bu seçimlerin yürütüldüğünü anlatan Çelik, "Çeşitli zamanlarda sıkıntılar oluyor ama milletin iradesinin tayin ediciliğiyle yolumuzu bulmamız herkes tarafından takdir edilen ve en büyük gücümüz olan bir kaynak olmaya devam ediyor." dedi.

Türk milletinin demokrasiyi büyük bedellerle elde ettiğini ve her geçen gün daha büyük bir gayretle bunu güçlendirdiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten bu yana 26 genel seçim, 1930'dan bu yana 19 yerel seçim ve 1961'den bu yana 7 referandum yaptık. Elbette özellikle yakın dönemde seçimlerin sıklığı konusunda vatandaşlarımızın, parti teşkilatlarının yorgunluğu gibi tartışmalar gündeme geldi ama tabii demokrasi bedel isteyen bir kazanım. Bütün bunların olgunlukla, açık sonuçlarla gerçekleştirilmesi ve milli iradenin herkes tarafından saygıyla selamlanması Türkiye'nin en büyük kuvvetidir, en büyük gücüdür. Bunu titizlikle korumaya, titizlikle muhafaza etmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle siyasi tarihimiz açısından çok büyük bir kazanım olan bu durum, özellikle dünyada demokratik değerler konusunda büyük güçler arasındaki rekabet içerisinde ortaya çıkan aşınma, bölgemizde demokrasinin önemsizleştirilmesine dönük çabalar, demokratik gelişmelerin baskıcı şekilde bastırılmasına dönük çabalar göz önüne alındığında çok daha kıymetli hale gelmektedir. Türkiye'nin demokrasisi, dünyadaki demokratik değerleri örseleyenlere karşı, bölgede demokrasiyi gündemden düşürmeye çalışanlara karşı büyük bir ilham kaynağıdır. Demokrasi ateşinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi Türkiye'den büyük bir güç ve kuvvet almaktadır. Hem coğrafyamıza bir ilham kaynağı olan demokrasimiz yoluna devam ediyor hem de önümüzdeki dönemde demokratik değerleri zayıflatmaya çalışanlara karşı en büyük cevabı teşkil ediyor."

