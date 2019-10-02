AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge tesisine ilişkin, " Avrupa Birliği'ndeki (AB) bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında bazı temaslarda bulunduğunu anımsatan Çelik, "Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum. Halbuki bütün bu temaslar, kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde gerçekleştirdiği, farklı kimliklere saygıyı, farklı kimliklerle diyaloğu önemseyen diyalogların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik "AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır." diye konuştu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Çelik, "Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır." dedi.

Çelik, Kaşıkçı cinayeti konusunda herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye'nin adaletin tahakkuku için ilkeli bir süreç yürüttüğünü vurguladı.

Birtakım AB yetkililerinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsettiğini hatırlatan Çelik, bunu "rüşvet siyaseti" olarak nitelendirdi.

Çelik, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Suriye konferansına ilişkin ise "Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

"Saklanan bir şey yok"

İstanbul'daki deprem toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilip edilmediğine yönelik tartışmaları değerlendiren Çelik, "Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

Afetler için toplanan vergilere ilişkin bazı iddiaları da yanıt veren Çelik, bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildiğini, saklanan bir şeyin olmadığını kaydetti.

Çelik, cumhurbaşkanı seçimimde alınması gereken yüzde 50 artı 1'in değiştirilebileceğine yönelik tartışmalara ilişkin ise "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş." dedi.