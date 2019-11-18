AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği açıkça Rum kesiminin bir kere daha gasbetme politikasının tarafı haline gelmiştir, destekleyicisi haline gelmiştir. Üstelik de bundan bahsederken bize iyi komşuluk ilişkisinden bahsediyorlar. Biz asıl iyi komşuluk ilişkisi ilkesini Avrupa Birliği'ne bir kere daha hatırlatıyoruz. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinden zerre kadar bir taviz verilmeyecektir."

Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gerek Gazze'ye dönük bombalı saldırıları gerekse Filistinli göstericilere yapılan bu gayriinsani müdahaleyi buradan bir kere daha şiddetle kınıyoruz. Bütün uluslararası toplumu bu konuda söz üretmek yerine eylem üretmeye çağırıyoruz. İsrail, uluslararası toplumu ve uluslararası hukuku tanımamaktadır. Filistin topraklarında 52 yıldır süren işgal, modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum, Filistin'de yaşanan bu trajediye sessiz kaldığı her gün maalesef bu zulüm daha da artmaktadır, İsrail bu şiddetin dozunu daha da artırmaktadır. Buradan bir kere daha uluslararası toplumu masum Filistinlileri koruma şeklindeki yükümlülüğü yerine getirmeye davet ediyoruz."

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan protestoları ve Irak'takileri yakından takip ettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Maalesef bu gösterilerde çok sayıda Iraklı gösterici kardeşimiz hayatını kaybetmiştir veya yaralanmıştır. Bunların hepsi çok üzüntü vericidir, Türkiye kardeş Irak'ın istikrar, barış, refah ve güvenlik içerisinde yaşamasına büyük bir önem vermektedir. Türkiye olarak, bu süren protestolarda yaşanan can kayıpları dolayısıyla kardeş Irak halkına bir kere daha taziyelerimizi ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dost ve kardeş bir ülke olarak gördüğümüz Irak'ta halkın beklentilerinin karşılanması için hükümetin, halkın beklentilerini karşılaması için atması gereken adımların ve diyalog sürecinin en güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

Çelik, Karaköy'deki başörtülü kadına yapılan saldırıya ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Prensip olarak hiç kimse hayat tarzından dolayı, giyim kuşamından dolayı herhangi bir tacize ve saldırıya uğramamalıdır. Hangi kimliğe sahipse hangi hayat tarzını tercih ediyorsa nasıl bir giyim kuşam tarzını tercih ediyorsa bunu özgürce yaşayabilmelidir, en temel prensip budur. Bu prensibin altına doğru bu somut olaylara geldiğimizde, başörtülü hanımlara dönük olarak sistematik bir saldırının birkaç yerde üst üste gelmesi ve bunun yoğunlaşması şeklinde bir kaygıyı ve bizimde kaygılanmamızı bu konuyu yakından takip etmemizi gerektirmektedir.

Zaten bütün kamuoyunda genel olarak gördüğümüz kadarıyla bir takım marjinaller ve hasta ruhlular hariç bu konuda hassasiyet ortaya koymuştur. Kim olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak bir tutum geliştirmeliyiz. Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karaköy'deki başörtülü kadına yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması son derece müspet bir açıklamadır. Bütün siyasilerin ve bütün siyaset yapanların da hayat tarzlarına saygı konusunda, hayat tarzı yüzünden ya da kılık kıyafeti yüzünden saldırıya uğrayanlar konusunda hiçbir ayrım yapmadan topyekün bir sahiplenme içerisine girmesi toplumumuzun çimentosunun güçlenmesi bakımından son derece önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)