Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında...
Son Dakika Politika Haber

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında...

1 saat önce

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında..., System.String[]

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu
Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Meclis Başkanı Şentop'tan Faruk Çelik'e yanıt: 50+1 sistemi doğrudur Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:02:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]