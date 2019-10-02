AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında...
1 saat önce
AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:53 Kaynak: İHA
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