AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:27 Kaynak: AA
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