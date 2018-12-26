Son Dakika Haberleri: AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.

AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:27 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Merkez Yürütme Kurulu, Politika
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