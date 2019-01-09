Son Dakika Haberleri: AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:46 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Merkez Yürütme Kurulu, Politika
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