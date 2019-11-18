Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK toplantısı sona erdi
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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti MYK toplantısı sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:46 Kaynak: AA
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