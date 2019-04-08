AK Parti: Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, " Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, " Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak" açıklamasında bulundu.

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