Son Dakika Haberleri: AK Parti: Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak

AK Parti: Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, " Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık.

AK Parti: Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, " Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:28 

AK Parti, Ekonomi
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