AK Parti: Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, " Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, " Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:28
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