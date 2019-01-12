Son Dakika Haberleri: AK Parti Nevşehir Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Nevşehir Aday Tanıtım Toplantısı

1 saat önce

AK Parti'nin Nevşehir'deki 7 ilçe ve 15 belde belediye başkan adayı düzenlenen törenle tanıtıldı.

AK Parti Nevşehir Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
AK Parti'nin Nevşehir'deki 7 ilçe ve 15 belde belediye başkan adayı düzenlenen törenle tanıtıldı.


Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Programda şarkıcı Kürşat, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı için bestelediği seçim şarkısını okudu.


Törende konuşan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti'nin sadece siyasi bir hareket olmadığını, son yüzyılın en önemli hareketi olduğunu belirtti.


Bulut, "Bizler hiçbir zaman kendi istikbal ve ikbalimizi bu ülkenin istikbal ve ikbalinden önde tutmayız. AK Parti sadece siyasi bir hareket değil, sizler sadece siyasi bir hareketin temsilcileri değilsiniz. AK Parti son yüzyılın en büyük iyilik ve kalkınma hareketidir, AK Parti son yüzyılın adalet ve umut hareketidir. Sizler bu sebeple aynı zamanda adaletin, kalkınmanın ve umudun temsilcilerisiniz." dedi.


AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise 31 Mart'ta yapılacak seçimin Türkiye için kritik bir aşama olduğunu ifade ederek, destek istedi.


Açıkgöz, "Bu seçim sadece bir belediye başkanı seçimi değil. Bu seçim kritik bir seçim. Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara, mağdurlara ses vermesinin seçimidir. Bunun, Türkiye'nin bekasının seçimi olduğunu bilmeliyiz. Cumhur ittifakına sahip çıkıp zillet ittifakına gereken dersi sandıkta hep beraber vereceğiz." diye konuştu.


Programda, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve partinin Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı da birer konuşma yaptı.


Konuşmaların ardından Bulut, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının isimlerini okuyarak sahneye davet etti.


Program, aday ve katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


AK Parti Acıgöl'de Ercan Ertaş, Avanos'da Şaban Topuz, Derinkuyu'da Bülent Aksoy, Gülşehir'de Fatih Çiftçi, Hacıbektaş'ta Şenay Gök, Kozaklı'da Akif Kabukçuoğlu, Ürgüp'te Mehmet Aktürk'ü aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Rasim Arı, Milletvekili, belediye başkan adayı, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana

Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:28:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Nevşehir Aday Tanıtım Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]