AK Parti Nevşehir Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Nevşehir
'deki 7 ilçe ve 15 belde belediye başkan adayı
düzenlenen törenle tanıtıldı. Kapadokya
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda şarkıcı Kürşat, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
için bestelediği seçim şarkısını okudu.
Törende konuşan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Elazığ Milletvekili Metin Bulut
, AK Parti'nin sadece siyasi bir hareket olmadığını, son yüzyılın en önemli hareketi olduğunu belirtti.
Bulut, "Bizler hiçbir zaman kendi istikbal ve ikbalimizi bu ülkenin istikbal ve ikbalinden önde tutmayız. AK Parti sadece siyasi bir hareket değil, sizler sadece siyasi bir hareketin temsilcileri değilsiniz. AK Parti son yüzyılın en büyük iyilik ve kalkınma hareketidir, AK Parti son yüzyılın adalet ve umut hareketidir. Sizler bu sebeple aynı zamanda adaletin, kalkınmanın ve umudun temsilcilerisiniz." dedi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz
ise 31 Mart'ta yapılacak seçimin Türkiye
için kritik bir aşama olduğunu ifade ederek, destek istedi.
Açıkgöz, "Bu seçim sadece bir belediye başkanı seçimi değil. Bu seçim kritik bir seçim. Recep Tayyip Erdoğan
'ın mazlumlara, mağdurlara ses vermesinin seçimidir. Bunun, Türkiye'nin bekasının seçimi olduğunu bilmeliyiz. Cumhur ittifakına sahip çıkıp zillet ittifakına gereken dersi sandıkta hep beraber vereceğiz." diye konuştu.
Programda, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe
, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve partinin Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Bulut, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının isimlerini okuyarak sahneye davet etti.
Program, aday ve katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
AK Parti Acıgöl
'de Ercan Ertaş
, Avanos
'da Şaban Topuz, Derinkuyu
'da Bülent Aksoy
, Gülşehir
'de Fatih Çiftçi
, Hacıbektaş
'ta Şenay Gök, Kozaklı
'da Akif Kabukçuoğlu, Ürgüp
'te Mehmet Aktürk
'ü aday gösterdi.