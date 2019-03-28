AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Arı, Kardelen Koleji'ni Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı, Kardelen Koleji'ni ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı, Kardelen Koleji'ni ziyaret etti.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ve Belediye Meclis adaylarından oluşan heyet, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin ev sahipliği ile Kardelen Kolejini ziyaret ettiler.



AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi, Kardelen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yönetimler Başkan Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ve Belediye Meclis adaylarından oluşan heyet katıldı.



Kardelen Eğitim Kurumları Anaokulu, Lise, İlköğretim binaları, eğlence merkezi, kapalı spor salonu, yemekhane, konferans salonu, oyun sokağı gibi birimleri gezen heyet, öğretmen ve öğrenciler ile eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - NEVŞEHİR

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