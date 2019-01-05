Son Dakika Haberleri: AK Parti Nevşehir'de Üçüncü Seçim Bürosunu Açtı

AK Parti Nevşehir'de Üçüncü Seçim Bürosunu Açtı

16 dakika önce

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın üçüncü seçim bürosu bugün düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Nevşehir'de Üçüncü Seçim Bürosunu Açtı, System.String[]
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın üçüncü seçim bürosu bugün düzenlenen törenle açıldı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde çalışmalarına devam eden AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın üçüncü seçim bürosu 15 Temmuz Mahallesi'nde hizmete açıldı. Düzenlenen açılışa, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve çok sayıda partili katıldı. Dualar eşliğinde hizmete açılan seçim bürosunun açılışını AK Parti İl Başkanı Yanar, milletvekilleri Açıkgöz, Menekşe ve Belediye Başkan adayı Arı hep birlikte yaparken açılışın ardından ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Politika
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