AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar'dan CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.



Yanar, yazılı açıklamasında, Türk ordusunun Suriye'de, kendi halkını katleden zalim rejime ve terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini belirterek, milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini ifade etti.



Özkoç'un TBMM çatısı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı hakaretleri kendisine misliyle iade ettiklerini dile getiren Yanar, "Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini, Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır." ifadelerini kullandı.

Türk ordusunun terörle mücadelede elde ettiği başarıların CHP tarafından hazmedilemediğini savunan Yanar, söz konusu hakaretin sadece Cumhurbaşkanına değil, onun temsil ettiği makama da yapıldığını vurguladı.

Özkoç'un siyasi ve şahsi hırslarından kaynaklı kin ve nefret dolu bir yapıya büründüğünü belirten Yanar, şunları kaydetti:



"PKK-PYD'nin ve Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu, pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir."

Yanar, hakaretlerinden dolayı Özkoç'a karşı yasal hakların kullanılacağını ve hukuki düzen içinde kendisinden hesap sorulacağını da sözlerine ekledi.