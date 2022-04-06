AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:25
AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, AA'nın, güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle Anadolu'nun sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın yönetici ve çalışanlarına başarı dileyen Açıkgöz, "102 yıldır Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı, Milli Mücadele'mizin sesi, dünyada güvenilir haberciliğin markası, milli gururumuz Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 102'nci yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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