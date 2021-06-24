AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz koyunları telef olan yetiştirici ile görüştü - Son Dakika

TBMM Divan Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde meydana gelen göçükte 58 küçükbaş hayvanı telef olan üretici ile görüştü.

Milletvekili Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan göçük olayının ardından küçükbaş hayvanları telef olan Serkan Varol'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış ve devletin ilgili tüm kurumlarıyla vatandaşımızın yanında olduğunu acısını hafifletmek ve yalnız olmadığını göstermek için imkan dahilinde ne varsa yapılacağını belirtmek isterim. Biz her zaman köyümüz, köylümüz, çiftçimiz kısaca sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Her zaman söylüyoruz, sizin bir derdiniz varsa bizim de derdimiz var. Sizlerin hizmetkarı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaşanan toprak kayması olayında mağdur olan vatandaşımızın derdine derman olmaya çalışacağız inşallah."

Bahçeli köyü yakınlarında Poyraz mevkisinde, 21 Haziran'da, tepelik alanın oyulmasıyla yapılan ağılın tavanı çökmüş, Varol'a ait 264 küçükbaş hayvanın 58'i telef olmuştu.