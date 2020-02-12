AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz, "Kurşunlu Cami kısa sürede ibadete açılacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz, 'Kurşunlu Cami kısa sürede ibadete açılacak' - Son Dakika

AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz, "Kurşunlu Cami kısa sürede ibadete açılacak"

6 saat önce

Nevşehir Kurşunlu Caminde başlatılan restorasyon çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıklayan AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kurşunlu Caminin yeniden ibadete açılacağını söyledi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz,

Nevşehir Kurşunlu Caminde başlatılan restorasyon çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıklayan AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kurşunlu Caminin yeniden ibadete açılacağını söyledi.


Nevşehir'de Kurşunlu Caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilata alınmasının ardından yapılan çalışmaların devam ettiğini açıklayan AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, ecdadımızın emaneti, şehrimizin manevi kalesi Kurşunlu Camimizin restorasyonu en kısa sürede tamamlanıyor dedi. Açıkgöz, "Kültür Turizm Bakanlığımız bünyesinde Valimiz İlhami Aktaş, AK teşkilatımız, Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız ve bir de unutmadan bu konuyu kendine dert edinen Cami Yaşatma Derneği Başkanımız Emin Fırsatvermez, Raşitbey Mahallesi Muhtarımız Levent Ünal ile yoğun çalışmalarımız sonucunda Allah'tan bir mani olmazsa en kısa sürede Kurşunlu Camii ibadete açılıyor. Şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olsun. Kurşunlu Camii içerisi ile alakalı kalem işçilikleri ve nakkaş sanatı ile çalışmalarımız başlamıştır hava şartlarına göre dışarı ile olan çalışmalarımız da hızla devam edecek" dedi. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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