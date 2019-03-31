AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe Oyunu Kullandı
51 dakika önce
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1090 nolu sandıkta oyunu kullandı.
AK Parti Nevşehir
milletvekili Yücel Menekşe
, Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1090 nolu sandıkta oyunu kullandı.
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe oyunu Turgut Adevelioğlu ilkokulu 1090 nolu sandıkta kullandı. Milletvekili
Menekşe'ye AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı
'da eşlik ederken milletvekili Menekşe, " Bugün tüm Türkiye
'de sandık başına gidiyoruz. Yapılan seçimlerin ülkemize, Nevşehir'imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçimlerin galibi Türkiye, galibi Nevşehir olsun" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
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