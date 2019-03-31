Son Dakika Haberleri: AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe Oyunu Kullandı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe Oyunu Kullandı

51 dakika önce

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1090 nolu sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe Oyunu Kullandı, System.String[]
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1090 nolu sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe oyunu Turgut Adevelioğlu ilkokulu 1090 nolu sandıkta kullandı. Milletvekili Menekşe'ye AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'da eşlik ederken milletvekili Menekşe, " Bugün tüm Türkiye'de sandık başına gidiyoruz. Yapılan seçimlerin ülkemize, Nevşehir'imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçimlerin galibi Türkiye, galibi Nevşehir olsun" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:04 Kaynak: İHA

Yücel Menekşe, Milletvekili, AK Parti, Nevşehir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]