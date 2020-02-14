Son Dakika › Politika › AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika
AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti
6 saat önce
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Nevşehir'in sağlık personeli ve doktor ihtiyaçlarını iletti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Nevşehir'in sağlık personeli ve doktor ihtiyaçlarını iletti.
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Milletvekili Menekşe, Nevşehir'in ihtiyacı olan uzman doktor ve sağlık personeli hakkında Bakan Koca'ya bilgiler verirken yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Nevşehir'imizin ihtiyacı olan uzman doktor ve sağlık personeli taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm bakanlık bürokratlarımıza göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR
Son Dakika TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik HDP'li vekilin "Silahlı Kürt muhalefeti" sözleri meclisi karıştırdı Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu