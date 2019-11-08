Son Dakika Haberleri: AK Parti Nevşehir milletvekillerinden Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Güncel AK Parti Nevşehir milletvekillerinden Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Nevşehir milletvekillerinden Mevlid Kandili mesajı

8 saat önce

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir milletvekillerinden Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Açıkgöz mesajında, Mevlid-i Nebi Haftası'nın, Hz. Muhammed'in çağları aşan mesajlarını insanlıkla buluşturmak için önemli günler olduğunu belirtti.


Mevlid Kandili'nin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini aktaran Açıkgöz, şöyle devam etti:


"Peygamber Efendimiz, ırk, dil, renk, coğrafya ayrımı gözetmeksizin hepimizi aynı Allah'a, aynı Kur'an'a, aynı peygambere inanan, aynı secdeye baş koyan, aynı kıblede istikameti bulan din kardeşleri olarak ilan etti. Fakat bugün bizler, insanlık ahlakını unuttuk, böylesi yüce bir vasfı çoğu zaman cehalete, menfaate, dünyalık değerlere kurban eder olduk. Rabb'imizin, 'Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.' diye insanlara aydınlatıcı olarak gönderdiği Peygamberimiz, bizlere insanca yaşamayı, ahlakı, merhameti, şefkati, vicdanı, insafı, affı, sabrı ve hoşgörüyü öğretti. Allah ve Resulü'ne inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu."

Milletvekili Menekşe ise Müslümanların, son peygamber Hz. Muhammed'in dünyayı şereflendirişinin yıl dönümü vesilesiyle kutlanılan bir Mevlid Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.


Menekşe, "Bu gece Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya şereflendirdiği gecedir. O Peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, Rahmani bir şifa olmuştur. Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, Kandilimiz mübarek olsun." açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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