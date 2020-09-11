AK Parti Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AK Parti Niğde İl Gençlik Kolları, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Niğde İl Gençlik Kolları, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Niğde Gençlik Kolları üyeleri, adliye giderek katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerinden dolayı Mütercimler hakkında hazırladıkları dilekçeyi sundu.

Grup adına açıklamada bulunan İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Baloğlu, imam hatip liselerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkeye büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştirmiş kurumlar olduğunu söyledi.

İmam hatip lisesi mezunları ve mensuplarının yanlarında olduklarını belirten Baloğlu, şunları kaydetti:

"Bizler AK Parti Niğde Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Erol Mütercimler, İmam Hatip, AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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