AK Parti Niğde İl Başkanı Peşin'den, CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Niğde İl Başkanı Peşin'den, CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Niğde İl Başkanı Peşin'den, CHP'li Özkoç'a tepki

16 dakika önce

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Peşin, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini hatırlattı.

Türk halkının, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğini belirten Peşin, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM çatısı altında, bir takım sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur." dedi.

Engin Özkoç'un sözlerinin, siyasi eleştiri sınırları dışında apaçık bir edepsizlik olduğunu savunan Peşin, şunları kaydetti:

"Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili şirazeden çıkarak, kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Özkoç'un sözlerinin yapıcı bir konuşma olmadığını vurguladı.

Bu açıklamanın kabul edilir hiçbir yanının bulunmadığının altını çizen Özdemir, "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bu hakareti sadece Cumhurbaşkanımıza değil, hepimize yapmıştır. Kınıyoruz. Türkiye'de bu kadar aciz bir muhalefet partisinin olmasından dolayı üzülüyoruz. Keşke yapıcı olsalar, ama yapabilecekleri tek şey eleştirmek ve hakaret etmektir. Bu kadar aciz insanları konuşmaya da gerek yoktur, ancak hukuk açısında hesabını sormak gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti Niğde İl Başkanı Peşin'den, CHP'li Özkoç'a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:35 Kaynak: AA
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