AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin'den koronavirüs açıklaması - Son Dakika

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlık hizmetinde ilk sıralarda yer alan İtalya, İspanya ve İngiltere'de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini savundu.

Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerinin net olarak ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlık hizmeti sunumunda ilk sıralarda yer alan İtalya, İspanya ve İngiltere'de sağlık sisteminin çöktüğünü ileri süren Gültekin, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti, Fransa, İsviçre, İsveç gibi gelişmiş ülkelerde ise çökme aşamasına gelmiştir. Dünyanın ekonomik gücü ABD'de ise sistem artık yok denilecek duruma gelmiş, hastane bahçelerinde kurulan mobil morglar, otoparklar ve soğutucu üniteye sahip kamyonetlerin morga çevrilmesi de hayatını kaybedenlerin sayısına yeterli gelmemektedir. Oysa dünya genelinde sağlığa en çok para ödeyen ülke Amerika. Buna rağmen kişilerin, test için ortalama 300 dolar, ambulans için 250 dolar, karantinaya alınıp tedavi olmak için de 4 bin doları gözden çıkarmaları gerekiyor. Parası olmayan ise ölümü bekliyor. Avrupa ve Amerika'da hastane ve yoğun bakım sayıları yetersiz, hastalar koridorlarda yerlerde tedavi sırası beklemekte. Bu nedenle İspanya ve İtalya'da fuar alanları, kongre merkezleri, oteller hastaneye çevrilmiş, özel hastanelere devlet tarafından el konulmuş durumda."

Avrupa ülkelerinin Türkiye'den tıbbi malzeme desteği ve koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle bilgi paylaşımı istediğini anlatan Gültekin, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sağlık alanında gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki reformlar sayesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyada örnek olarak gösterilen ülke konumuna geldi. Birçok ülke kendi vatandaşının ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılayamazken, büyük ve güçlü Türkiye hem kendi vatandaşına hem de yardım talebinde bulunan diğer ülkelere yardım ediyor." ifadelerini kullandı.