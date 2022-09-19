Niğde'de yeni yapılan spor tesislerinin inşaatı devam ediyor

AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yapılan spor tesislerinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Özdemir, Bucak Çayır mevkisinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yeni sahanın yanında, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ve en kapsamlı spor tesislerinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İki saha ve tribünlerinin yapımının yaklaşık 25 milyon liraya ihale edildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Burası Niğde'nin spor anlamında ki altyapısını oluşturacak. Eski arıtma alanında yıkımlar devam ediyor. Bu alanları birleştireceğiz. Burada ulusal ve uluslararası müsabakalara uygun kapalı ve açık tenis kortları yapacağız. Voleybol, basketbol sahası, kaykay pisti ve diğer spor branşlarının sahası ve salonlarının bulunacağı tesis yapılacak. Bunların dışında farklı noktalarda halı sahalar ve basketbol sahaları yapılıyor. Parklarda spor alanları yapıyoruz. Millet bahçesinin yapımı devam ediyor."