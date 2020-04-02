AK Parti Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçe başkanları görevlerini devretti - Son Dakika

AK Parti Nilüfer, Kestel ve İnegöl ilçe başkanları, görevlerini AK Parti Genel Merkezinin kongrede aday olarak belirlediği isimlere devretti.

AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Ayhan Salman, 7'nci olağan kongre sürecinde AK Parti Genel Merkezi ile yapılan istişarelerde ve mevcut ilçe başkanlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçe başkanlarının yeniden aday olmayı düşünmediklerini hatırlattı.

Nilüfer İlçe Başkan Ufuk Ay'ın Eşref Kurem'e, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan'ın Mustafa Durmuş'a ve Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak'ın da Sinan Aktaş'a görevini devrettiğini belirten Salman, "Genel Merkezimizin oluruyla sürecin doğru yürümesine katkı sunmak için bugün itibariyle ilçe başkanlarımız görevlerini Genel Merkez tarafından belirlenen yeni arkadaşlara devretti. Görevini devreden başkanlarımıza bugüne kadar verdikleri büyük emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Görevi devralan başkanlarımıza da hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde millete hizmet için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir siyasi parti milletin özü, ruhudur. Bizim siyasi başarımızın altında yatan en önemli gerçek de budur. AK Parti neferleri olarak bizim için önemli olan, görev yaptığımız süre zarfında başarılı çalışmalara imza atabilmektir. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatlarımızla tek yumruk olarak Cumhurbaşkanınız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz."

Öte yandan koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesinin ardından AK Parti'nin 7. olağan kongre sürecinde ilçelerin kongrelerine devam edileceği belirtildi.