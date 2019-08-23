Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
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AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'de dünyaya gelen 18 genç, 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'de dünyaya gelen 18 genç, 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Gençlik Kollarınca 14 Ağustos tarihinde evlerine gidilerek doğum günleri kutlanan gençler, partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine davet edildi.

Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Rize, İstanbul, Edirne, Bursa, İzmir, Aydın, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Ağrı, Malatya, Erzurum ve Kayseri'den gençler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

AA muhabirine konuşan lise öğrencisi Ayşenur Döner, 14 Ağustos 2001'de doğmuş olması nedeniyle kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek "Gençlik Kolları Başkanları doğum günümde bana bir sürpriz yaptı. Hiç beklemiyordum. Kapıyı açtım ve Gençlik Kolları Başkanımızı gördüğümde çok mutlu oldum." dedi.

Döner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Gençlerden Aysel Karakehya ise "AK Parti de ben de 18 yaşındayım ama ülkemizde meydana gelen ilerleyişin, değişimin farkındayız." ifadesini kullandı.

Gemi Mühendisi olmayı amaçlayan Ömer Faruk Çavuşoğlu ise yüksek öğrenimini tamamlayıp ülkeye faydalı bir insan olmak istediğini söyledi. Aynı zamanda basketbolcu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu özelliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bahsetmek istediğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:22 Kaynak: AA
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